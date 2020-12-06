Школьникам Подольска рассказали о проблеме СПИДа

В школах подмосковного Подольска детям провели уроки-тренинги и классные часы о СПИДе и вреде наркомании. Об этом рассказали в администрации городского округа.

Неделя профилактики в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом прошла с 30 ноября по 4 декабря. Со школьниками проводили профилактические беседы, они посещали уроки-тренинги, проходили анкетирование для оценки уровня отношений учащихся к проблемам ВИЧ-инфицированных.

«Старшеклассники просмотрели фильмы, формирующие негативное отношение к наркомании», — рассказали в пресс-службе.

На общешкольных радиолинейках и информационных уголках распространялась информация о здоровом образе жизни. С родителями поговорили о том, как общаться с ребенком о СПИДе и влиянии наркотиков, а также о роли семьи в профилактике ВИЧ/СПИДа и формировании толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям.

«Мероприятия напомнили детям и взрослым о том, что нельзя быть равнодушным к своему здоровью», — сказали в администрации.