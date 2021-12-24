Школьникам Подмосковья рассказали, как проходят военные сборы в «Авангарде»

Школьники из Подмосковья проходят курс подготовки в центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Среди них и ребята из Электростали. Один из любимых у них тренажеров — тот, который позволяет отработать технику прыжка с парашютом. Здесь можно почувствовать себя настоящим десантником, причем не поднимаясь в воздух на самолете.

Источник фото: телеканал «360»

Для ученика школы № 1 в Электростали Вадима Есакова такой опыт стал не просто новым, но и интересным. Сборы длятся пять дней.

Научился автомат разбирать и понял, что такое химическая подготовка, а еще биологическое и ядерное оружие. На лекции рассказывали, как вести себя при боевых действиях и что из себя представляют боевые действия Вадим Есаков.

Отработка навыков химической защиты, стрельба в мультимедийном тире, тактическая и строевая подготовка и даже художественная самодеятельность — все это далеко не полный перечень того, чем занимаются на сборах в «Авангарде».

Многим запоминаются не только занятия и тренировки, но и вкусное пятиразовое питание.

«Мы недавно ездили на КамАЗах, летали с парашютом. Также здесь очень вкусно готовят. Вся еда очень вкусная, все дают хорошими порциями. Также у нас очень дружный взвод, мы поем песни и хорошо общаемся», — поделился ученик школы № 1 из Электростали Никита Батурин.

Наравне с мальчиками в военных сборах на базе центра «Авангард» участвуют девочки. В программе для них больше внимания уделяют медицинской подготовке.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас были занятия по медицинской подготовке, мы накладывали жгуты и узнали, как оказать первую помощь», — рассказала ученица школы № 1 Мария Кроткова.

На предпоследней в этом году смене в центре «Авангард» собрали 541 школьника из Московской области. Больше всего здесь ребят из Жуковского, Каширы, Краснознаменска и Пушкино.

Источник фото: телеканал «360»

«Для того чтобы выкроить больше часов для практических занятий, мы ввели в нашем центре образовательную платформу в онлайн-режиме. То есть каждый ребенок, прежде чем приехать сюда, за две недели имеет доступ к этой платформе, проходит всю теорию. А здесь мы уже отрабатываем практические умения. То есть это такая площадка тактильная — образовательная и общительная!» — подчеркнула директор учебно-методического центра «Авангард» Дарья Борисова.

До 30 тысяч курсантов за год проходят военные сборы в подмосковном центре «Авангард». И это не просто место для проведения сборов, а еще и площадка передовых образовательных технологий.