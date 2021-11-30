Школьникам провели экскурсию по спасательной станции в Щелкове

Школьники из Щелкова посетили с экскурсией спасательную станцию. Встречала ребят внештатный сотрудник службы спасения в округе — корги Маруся.

Источник фото: телеканал «360»

Ребятам рассказали о безопасном поведении на льду, а также продемонстрировали подготовленную технику и аварийные спасательные инструменты к зимнему сезону.

«На данный момент у нас все автомобили переведены на зимний период, залито зимнее топливо, зимняя резина установлена. Произведено ТО автомобилей», — сказал заместитель директора ЦГЗ г. о. Щелково Сергей Акимов.

Источник фото: телеканал «360»

Ребята не случайно попали на экскурсию в спасательный центр. Все они — участники социального ролика «По тонкому льду». Именно таким образом спасатели решили отблагодарить мальчишек и девчонок.

«Надо учить сызмальства. Очень много пожаров, которые происходят по халатности человека в основном. И лучше учиться с таких малых лет, что делать нельзя, что делать можно. И у нас получается это нормально. Мы ездим по школам, дети приходят к нам — такая активная работа с подрастающим поколением. Профилактика — всегда проще, чем тушить и работать в этих условиях», — отметил директор центра защиты г. о. Щелково Леонид Киселев.

Источник фото: телеканал «360»

Экскурсия на Щелковскую спасательную станцию для школьника Артема Чертилина стала настоящим приключением. Мальчик не только примерил настоящий шлем спасателя, но и обследовал все спецавтомобили и даже прокатился на квадроцикле.

От корги Маруси и спасателей всем ребятам подарили календари. Организаторы экскурсии считают, что такие встречи помогут в социализации и оставят у детей впечатления на всю жизнь. И возможно, в будущем кто-то из них выберет себе профессию спасателя.