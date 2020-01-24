Школьникам показали работу истринской полиции

Истринские полицейские показали школьникам службу изнутри, пустили туда, куда обычно посторонним вход воспрещен, и научили тому, о чем на лекциях точно не расскажут. Мероприятие провели в рамках акции «Студенческий десант».

Источник фото: телеканал «360»

Сначала ребята познакомились с сотрудниками ГИБДД. Они не только напомнили о правилах дорожного движения, но и в деталях рассказали и показали школьникам, как устроена спецмашина.

Тонкостями профессии с лицеистами решили поделиться и криминалисты. Разноцветные порошки, гели и кисточки. Кому-то покажется, что это набор фокусника. Но все серьезно. Со специальным чемоданчиком эксперт работает на месте преступлений.

Школьникам рассказали о дактилоскопическом порошке, с помощью которого снимают отпечатки пальцев. И от теории перешли к практике.

Источник фото: телеканал «360»

Полицейские сняли отпечатки пальцев у наших школьников, и даже дали ребятам поработать самим. Все выполнялось под чутким руководством специалистов.

Без внимания не остались и братья наши меньшие. Свои способности продемонстрировал четвероногий полицейский Дизель. За пять лет службы овчарка помогла задержать сотни опасных преступников.

Во время «Студенческого десанта» свои умения показали и сотрудники патрульно-постовой службы. Они рассказали и продемонстрировали, что нужно делать и как себя вести, если на вас напали.

Источник фото: телеканал «360»

Школьников и учащихся колледжей Истры берут в «Студенческий десант» каждый год. Участники акции могут увидеть изнутри работу местного отдела полиции. Кому понравилось, как все устроено — тех правоохранители готовы принять в свои ряды. Возможно, эти ребята через несколько лет станут сотрудниками ведомства.