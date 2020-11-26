Школьникам Подмосковья расскажут о применении нейросетей в разработке приложений

В подмосковных школах проводят уроки на тему цифровых технологий. «Урок цифры» пройдут более 445 тысяч ребят. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

«С 23 ноября по 13 декабря в школах Подмосковья проходит „Урок цифры“. В этот период цифровым навыкам обучатся более 445 тысяч подмосковных школьников из свыше чем 1,2 тысячи школ», — отметила министр.

Каклюгина уточнила, что в мероприятиях принимают участие школьники с первого по 11 классы.

Ребятам расскажут о нейросетях и их применении в разработке приложений.

«В этот раз тема урока „Нейросети и коммуникации“ — ученики узнают, как нейросети применяются в разработке приложений, и проходят все этапы сознания собственного мини-приложения: от анализа и исследования до тестирования. Это уникальная возможность для ребят. Уверена, что цикл тематических уроков будет полезен ребятам, поможет им лучше ориентироваться в цифровом пространстве. В регионе также проходят и открытые уроки, например, 3 декабря в таком формате урок состоится в школе № 14 в Красногорске», — пояснила Каклюгина.

В рамках проекта «Урок Цифры» в школах региона проводят цикл уроков информатики. Мероприятия нацелены на развитие цифровых знаний и навыков в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».