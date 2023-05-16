Подмосковье 16 мая 2023, 14:14 Школьникам Подмосковья рассказали об общественных детских объединениях на «Разговорах о важном» Колледж "Московия"

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Уроки цикла «Разговоры о важном» продолжаются в школах Подмосковья. Темой этой недели стал День детских общественных объединений.

Как рассказали в Минобразовании, каждую неделю уроки посещают свыше миллиона школьников. В этот раз им рассказали об участии в конкурсах и соревнованиях, личностных достижениях тех, кто состоит в общественных объединениях.

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«Учащиеся поделились опытом участия в различных конкурсах и соревнованиях, рассказали о своих личностных достижениях, а также беседовали об истории детских общественных организаций и Российском движении детей и молодежи „Движение первых“», — рассказали в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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