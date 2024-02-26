Подмосковье 26 февраля 2024, 15:25 Школьникам Подмосковья рассказали об истории фестиваля молодежи на уроке «Разговоры о важном» Пресс-служба министерства образования Московской области

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Еженедельно для учащихся Московской области проводят уроки «Разговоры о важном». Темой этой недели стал фестиваль молодежи. Школьникам и студентам рассказали не только о его истории и символике, но и о важности открытого диалога между разными народами.

Для каждой возрастной группы подготовили разные темы. Так, школьники младших классов узнали о фестивале и его символе — Чебурашке, а также о работе центра «Сириус» и концепции «Города молодежи».

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Для ребят средней школы подготовили викторину, связанную с проведением фестиваля и кинохронику о начале фестивального движения. Со старшеклассниками педагоги обсудили прошлое, настоящее и будущее всемирного фестиваля молодежи, а студенты посмотрели видео о первом всемирном фестивале молодежи, который прошел в Праге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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