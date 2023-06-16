Подмосковье 16 июня 2023, 14:23 Школьникам Подмосковья рассказали о работе уполномоченного по правам человека Фотограф Александр Зубарев

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Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская встретилась со школьниками, проживающими в пункте временного размещения «Звонкие голоса», и рассказала о работе омбудсмена. Мероприятие прошло на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».

«Одна из функций уполномоченного — это правовое просвещение. Я рассказала ребятам, чем мы занимаемся, какие есть основные права, которые, безусловно, сопряжены с их обязанностями», — отметила Фаевская.

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Начальник управления по делам семьи, детей и демографического развития Ольга Ермакова рассказала, как региональный фонд «Защитники Отечества» поддерживает бойцов СВО и их семьи.

«Наши ребята, которые находятся в зоне спецоперации, к 1 июня передали много слов благодарности именно вам. Они отметили, что письма, которые приходят от вас на передовую, помогают им, а маскировочные сети, которые во многих школах Московской области плетут учащиеся, спасают им жизни», — подчеркнула Ермакова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в подмосковных колледжах появятся более 800 дополнительных бюджетных мест на востребованные специальности.

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