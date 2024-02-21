Подмосковье 21 февраля 2024, 11:31 Школьникам Подмосковья рассказали о подготовке к ЕГЭ по информатике на платформе «Яндекс.Учебник» Unsplash

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Школьники могут подготовиться к ЕГЭ по информатике на платформе «Яндекс.Учебник». Там появились три новые функции, которые сделают процесс более эффективным, рассказали в Мингосуправления Подмосковья.

Пробный вариант ЕГЭ по информатике соответствует уровню самого экзамена. Он состоит из 27 заданий, которые нельзя решить по шаблону или списать. Для помощи выпускникам в платформу встроен искусственный интеллект, который может задавать пользователю наводящие вопросы.

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Авторизованные пользователи также смогут создавать собственные подборки с заданиями и делиться ими с другими.

Решить пробный вариант экзамена можно по ссылке.

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