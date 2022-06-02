Школьникам Подмосковья предложили «Цифровой ликбез»

Минцифры России в период летних каникул запускает новый проект «Цифровой ликбез». В рамках проекта школьники Московской области получат возможность научиться правильно вести себя в социальных сетях и реагировать на киберугрозы.

В качестве основной задачи проекта авторы ставят научить детей определять вредоносный контент, осознанно размещать в публичном доступе информацию о себе и в целом соблюдать цифровую культуру. Организаторы говорят, что цифровая грамотность — базовый навык современного человека.

«С помощью нового онлайн-проекта „Цифровой ликбез“ школьники Подмосковья смогут обучиться правилам безопасного поведения в интернете, узнать, как проводить время с пользой в сети, где искать информацию и как различать фейки», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Она также добавила, что занятия проходят бесплатно в интересном для детей игровом формате.

Подробно познакомиться с материалами «Цифрового проекта» можно на сайте. Там размещены обучающие видео на тему телефонного и интернет-мошенничества, интернет-буллинга, кражи денежных средств с электронных счетов, распространения компьютерных и телефонных вирусов и многое другое.

«Цифровой ликбез» представляет собой приложение «Урока цифры» — всероссийского образовательного проекта, который направлен на раннюю профессиональную ориентацию школьников.