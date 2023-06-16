Подмосковье 16 июня 2023, 12:40 Школьникам Подмосковья предложили снять видеоролик про первую женщину-космонавта для всероссийского конкурса

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В России стартовала акция «Навстречу звездам и мечтам», посвященная 60-летию полета первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Школьникам Подмосковья предложили присоединиться к проекту и снять видеоролик. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

Известные музеи космонавтики из Калуги, Кемерова, Самары и Ярославля подготовили для участников экскурсии в видеоформате. Посмотреть их можно будет на портале «Культурадляшкольников.РФ».

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Кроме того, школьникам предлагают снять видеоролик на тему «Первая женщина-космонавт». Экспертная комиссия выберет 30 лучших работ и разместит их на портале.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

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