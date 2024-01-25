Подмосковье 25 января 2024, 10:47 Школьникам Подмосковья предложили разработать музейный путеводитель Историко-художественный музей «Новый Иерусалим» / Историко-художественный музей "Новый Иерусалим"

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Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» и Образовательный центр «Взлет» запускают интенсивную профильную образовательную программу «Мастерская по созданию музейного путеводителя». К участию приглашают учащихся 9-11 классов Московской области.

Программа состоит из цикла интерактивных занятий, мастер-классов и тренингов по искусствоведению, технике речи, творческому письму, основам социокультурного проектирования, маркетингу, музейной коммуникации.

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Участники погрузятся в разработку музейного путеводителя, аудиогида и квеста для выставки, посвященной советскому модернизму 1920–1930-х годов, в музее «Новый Иерусалим».

Кандидатам на участие в программе предстоит пройти конкурсный отбор: написать мотивационное эссе и выполнить отборочного задания.

Подать заявку можно по ссылке. Регистрация открыта до 4 февраля.

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