14 августа 2023, 17:06
Школьникам Подмосковья предложили пройти летние курсы образовательного центра «Сириус»
Школьников Подмосковья приглашают на продвинутые курсы образовательного центра «Сириус». Программа пройдет в августе. Она рассчитана на учащихся 7-11 классов.
Присоединиться к проекту можно по ссылке. Отмечается, что каждый участник сможет выбрать оптимальный для себя темп обучения.
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«Добавим, что 30 курсов по математике, физике, химии, биологии, информатике, лингвистике и искусственному интеллекту созданы преподавателями очных программ образовательного центра „Сириус“, — отметили в пресс-службе министерства образования Московской области.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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Образование
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