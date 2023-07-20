Подмосковье 20 июля 2023, 11:01 Школьникам Подмосковья предложили поучаствовать в акции «Культурная суббота. Игры народов России детям» Unsplash

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Ежегодная акция «Культурная суббота. Игры народов России детям» стартует 24 июля. Школьникам Подмосковья предлагают присоединиться к мероприятию. Для этого необходимо снять видеоролик с традиционными играми своего региона.

Работу надо разместить в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #игрыкдш. Работы оценит комиссия, в состав которой войдут известные деятели России в области народной культуры. Эксперты выберут 30 лучших видеороликов, которые разместят на портале «Культурадляшкольников.РФ»

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Ежегодная акция направлена на популяризацию традиций народов России. С 24 по 30 июля школьники смогут познакомиться со старинными играми разных регионов России, а также проявить свои творческие и организационные способности, присоединившись к акции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся Физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио. Он отметил хорошую работу образовательного учреждения из Долгопрудного.

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