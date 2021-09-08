Школьникам Подмосковья напомнили о скидках на поездку на поезде

До конца года школьники могут путешествовать на поезде за полцены. Об этом напомнила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

«Школьники до конца года могут выгодно ездить на поездах дальнего следования, оплатив только половину стоимости билета», — рассказала Каклюгина.

Скидка 50% действует на проезд в общих, плацкартных вагонах, вагонах с местами для сидения, в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе поездов дальнего следования всех категорий.

Каклюгина отметила, что такая скидка сэкономит семейный бюджет при планировании осенних каникул для ребенка. Важно, что для льготного проезда никаких дополнительных документов предоставлять не нужно, но при посадке в поезд необходимо показать справку об обучении.

Дети-инвалиды с сопровождающими могут бесплатно проехать к месту лечения и обратно по электронному талону. В Подмосковье таких льготников свыше шести тысяч человек.