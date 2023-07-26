Подмосковье 26 июля 2023, 14:26 Минтранс Подмосковья напомнил школьникам о необходимости подтвердить карту «Стрелка» Минтранс Подмосковья

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Минтранс Московской области напомнил школьникам, студентам и их родителям о необходимости подтвердить льготную карту «Стрелка. Это следует сделать до 24 августа, чтобы избежать ее блокировки.

«В рамках межведомственного взаимодействия право использования ученических транспортных карт „Стрелка“ автоматически подтверждено около 266 тысяч учащимся — им в личный кабинет транспортной карты поступило уведомление об автоматическом продлении льготы», — рассказал зампред правительства и министр транспорта региона Алексей Гержик.

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Остальным нужно заполнить для этого заявление. Это можно сделать на портале госуслуг в разделе «Обслуживание единых транспортных карт „Стрелка“. Подтверждение произойдет в течение шести рабочих дней.

Для банковской карты «Мир» в качестве «Стрелки» подтверждение нужно с 25 августа.

Льготная карта позволяют школьникам и студентам экономить в общественном транспорте. Первые 35 поездок по карте оплачиваются с 50% скидкой, начиная с 36-й поездки скидка составляет 99%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что трое учащихся из Физтех-лицея имени Капицы выиграли золотые медали на физической олимпиаде в Токио. Для них и других одаренных детей в Подмосковье действует система поощрения.

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