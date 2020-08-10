Школьникам и студентам Подмосковья напомнили о подтверждении льготы по «Стрелке». Срок — до 25 августа
Необходимо будет подтвердить льготу, чтобы не заблокировали «Стрелку» учащегося и учащегося сельской местности. Но делать это не потребуется ребятам, получившим карту после 1 июля.
По карте «Стрелка» для школьников и студентов предусмотрели тарифную линейку, которая позволяет им экономить. Первые 35 поездок оплачиваются со скидкой 50%, а после 36-й — уже 99%.
Для подтверждения права на льготный тариф обращаться в МФЦ не надо — достаточно сделать это на портале госуслуг.
Необходимо будет авторизоваться при помощи логина и пароля, выбрать в списке услугу по обслуживанию единых транспортных карт «Стрелка».
В «Подробной информации» потребуется указать цель обращения — «Подтверждение права на льготу в целях разблокировки единых транспортных карт льготной тарификации».
Но если для проверки понадобятся дополнительные документы, заявителю необходимо будет предоставить их в любое отделение МФЦ Подмосковья. Перечень указан в комментарии к заявлению.
Подробности можно найти в разделе «Вопросы-ответы» на сайте госуслуг региона.