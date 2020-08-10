Студентам и школьникам из Подмосковья потребуется подтвердить до 25 августа льготу по карте «Стрелка» на новый учебный год. Заявки рассмотрят не более чем за четыре рабочих дня.

Необходимо будет подтвердить льготу, чтобы не заблокировали «Стрелку» учащегося и учащегося сельской местности. Но делать это не потребуется ребятам, получившим карту после 1 июля.

По карте «Стрелка» для школьников и студентов предусмотрели тарифную линейку, которая позволяет им экономить. Первые 35 поездок оплачиваются со скидкой 50%, а после 36-й — уже 99%.

Для подтверждения права на льготный тариф обращаться в МФЦ не надо — достаточно сделать это на портале госуслуг.

Необходимо будет авторизоваться при помощи логина и пароля, выбрать в списке услугу по обслуживанию единых транспортных карт «Стрелка».

В «Подробной информации» потребуется указать цель обращения — «Подтверждение права на льготу в целях разблокировки единых транспортных карт льготной тарификации».

Но если для проверки понадобятся дополнительные документы, заявителю необходимо будет предоставить их в любое отделение МФЦ Подмосковья. Перечень указан в комментарии к заявлению.

Подробности можно найти в разделе «Вопросы-ответы» на сайте госуслуг региона.