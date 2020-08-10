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    10 августа 2020, 12:16

    Школьникам и студентам Подмосковья напомнили о подтверждении льготы по «Стрелке». Срок — до 25 августа

    Анастасия Аброськина , Екатерина Филимонова

    Студентам и школьникам из Подмосковья потребуется подтвердить до 25 августа льготу по карте «Стрелка» на новый учебный год. Заявки рассмотрят не более чем за четыре рабочих дня.
    Школьникам и студентам Подмосковья напомнили о подтверждении льготы по «Стрелке». Срок — до 25 августа

    Необходимо будет подтвердить льготу, чтобы не заблокировали «Стрелку» учащегося и учащегося сельской местности. Но делать это не потребуется ребятам, получившим карту после 1 июля.

    По карте «Стрелка» для школьников и студентов предусмотрели тарифную линейку, которая позволяет им экономить. Первые 35 поездок оплачиваются со скидкой 50%, а после 36-й — уже 99%.

    Для подтверждения права на льготный тариф обращаться в МФЦ не надо — достаточно сделать это на портале госуслуг.

    Необходимо будет авторизоваться при помощи логина и пароля, выбрать в списке услугу по обслуживанию единых транспортных карт «Стрелка».

    В «Подробной информации» потребуется указать цель обращения — «Подтверждение права на льготу в целях разблокировки единых транспортных карт льготной тарификации».

    Но если для проверки понадобятся дополнительные документы, заявителю необходимо будет предоставить их в любое отделение МФЦ Подмосковья. Перечень указан в комментарии к заявлению.

    Подробности можно найти в разделе «Вопросы-ответы» на сайте госуслуг региона.

    Новости SMI.FM