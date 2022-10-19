Первые паспорта получили 10 школьников Королева | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 23:56 Первые паспорта получили 10 школьников Королева

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Свои первые паспорта получили 10 школьников Королева. Вручение провели в молодежном центре «Космос».

Подобные церемонии традиционно проводят в Королеве каждый месяц. Торжественная обстановка добавляет значимости событию, благодаря чему ребята понимают, насколько важно получение первого взрослого документа.

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«Нам всем очень повезло жить на территории самой крупной державы в мире. Безусловно, здесь мы можем обрести новых друзей, реализовать все свои таланты. Я желаю каждому из вас найти свой путь в жизни и всегда помнить, что вы родились в городе Королев», — обратился к ребятам глава городского округа Королев Игорь Трифонов.

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Вместе с паспортами школьникам подарили конституцию Российской Федерации, ведь с этого момента подростки начинают нести ответственность перед законом.

Для того, чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, нужно обратиться к сотрудникам МФЦ при подаче документов на получение паспорта.