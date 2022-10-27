Школьникам Королева рассказали о самых востребованных специальностях | 360°

27 октября 2022, 00:11
Школьникам Королева рассказали о самых востребованных специальностях
На международной космической олимпиаде в Королеве прошла выставка профессий. Сотрудники крупнейших городских предприятий рассказали школьникам о востребованных сегодня специальностях, а выпускникам организации объяснили, что такое целевое обучение в вузе.
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Посетить выставку и пообщаться с детьми приехал глава городского округа Королев Игорь Трифонов.
Школьники могли презентовать на выставке свои проекты. Среди представленных разработок — роботы, системы, которые следят за изменениями земной поверхности и даже идеи по скорейшему освоению Марса.
В перспективе выставка поможет определиться выпускникам и школьникам помладше с будущей профессией.
Ранее стало известно, что 30-ю космическую олимпиаду открыли в Королеве.
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