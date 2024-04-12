Подмосковье 12 апреля 2024, 21:05 Школьникам из Воскресенска торжественно вручили первые паспорта Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В концертно-выставочном зале Воскресенска юным жителям торжественно вручили первые паспорта. Ребят поздравили заместитель главы городского округа Ксения Архипова и заместитель председателя Совета депутатов округа Сергей Слепов.

Ксения Архипова отметила, что получение паспорта гражданина Российской Федерации — это важное событие в жизни любого человека.

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«Желаю вам успехов на жизненном пути, хорошей учебы, исполнения планов и надежд. Любите свою родину и служите ей честно ради общего блага», — сказала Ксения Архипова.

На торжественное мероприятие также пришли родственники и друзья молодых граждан, чтобы поддержать их. Воскресенские артисты добавили праздничной атмосферы этому дню.

Всем юным гражданам вручили памятные подарки и именные поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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