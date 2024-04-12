12 апреля 2024, 21:05
Школьникам из Воскресенска торжественно вручили первые паспорта
В концертно-выставочном зале Воскресенска юным жителям торжественно вручили первые паспорта. Ребят поздравили заместитель главы городского округа Ксения Архипова и заместитель председателя Совета депутатов округа Сергей Слепов.
Ксения Архипова отметила, что получение паспорта гражданина Российской Федерации — это важное событие в жизни любого человека.
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«Желаю вам успехов на жизненном пути, хорошей учебы, исполнения планов и надежд. Любите свою родину и служите ей честно ради общего блага», — сказала Ксения Архипова.
На торжественное мероприятие также пришли родственники и друзья молодых граждан, чтобы поддержать их. Воскресенские артисты добавили праздничной атмосферы этому дню.
Всем юным гражданам вручили памятные подарки и именные поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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