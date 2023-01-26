26 января 2023, 14:18
Школьникам из Подольска рассказали о создании прогноза погоды при помощи искусственного интеллекта
Очередной «Урок цифры» прошел для учеников школы № 34 в Подольске. Им рассказали о том, как используют искусственный интеллект для создания прогноза погоды. Летом дети продолжат заниматься на практике с метеостанциями.
Школьники узнали о работе приоров, которые используют синоптики и представители IT-профессий в метеорологии. Они попробовали самостоятельно собрать данные на сайте проекта и сформировать свой прогноз.
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«Мы активно пользуемся интернет-ресурсом „Урок цифры“. Это позволяет разнообразить уроки и выбрать новые интересные формы подачи материала. Благодаря проекту дети могут узнать о новациях в разных сферах от узких специалистов», — рассказала директор школы Инна Горкавая.
Новый урок цифры будет доступен для школьников Подмосковья до 15 февраля.
Ранее губернатор встретился со школьниками, чьи отцы отправились в зону СВО. Во время разговора ученица восьмого класса Яна рассказала Андрею Воробьеву о письмах детей, которые получал ее папа.
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Подольск
Школьники
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