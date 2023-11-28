Подмосковье 28 ноября 2023, 10:58 Школьникам из Подольска рассказали о деятельности омбудсмена по правам человека Пресс-служба Уполномоченного

Читать 360tv в

Молодежи из Подольска рассказали о деятельности уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской. Школьники узнали, в каких случаях можно обратиться за помощью, если их права нарушены.

Пресс-служба Уполномоченного Пресс-служба Уполномоченного Пресс-служба Уполномоченного Пресс-служба Уполномоченного

«В этом году состоялась последняя встреча со школьниками в рамках правового просвещения. Как и все взрослые, дети имеют не только права, но и обязанности, и важно, чтобы ребята понимали это», — отметила Ирина Фаевская.

Реклама

На встрече ребята разобрали реальные ситуации из жизни, на которых можно научиться видеть последствия тех или иных поступков. После мероприятия школьники посмотрели спектакль «Мой бедный Марат».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал быстрее обучать искусственный интеллект для поддержания порядка во дворах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».