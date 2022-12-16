Эксклюзив 16 декабря 2022, 17:12 Школьникам из Подмосковья запретили использовать флаги России на международных олимпиадах Замдиректора подмосковного физтех-лицея рассказала о международных олимпиадах учеников Пресс-служба губернатора Московской области

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Отношение к участвующим в научных олимпиадах школьникам из Подмосковья изменилось в худшую сторону, но только на официальном уровне. Хотя дети приезжают на соревнования как индивидуальные участники, использовать государственную символику им запретили вместе с российскими спортсменами. Об этом «360» рассказала заместитель директора по научно-методической работе физтех-лицея имени Капицы Елена Сальникова.

Она подчеркнула, что на человеческом, обычном уровне отношение не изменилось. Подмосковные школьники хорошо общаются со сверстниками, с которыми соревнуются в решении задач.

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Заместитель директор физтех-лицея вспомнила, что вместе с учениками ездила в Мексику, где представляла исследовательский проект. Тогда ажиотаж вокруг подмосковных лицеистов был очень сильный.

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«У нас флаги лицея, области, страны. К нам выстроилась огромная очередь из людей, которые просто хотели сфотографироваться с нами. У наших детей была такая гордость за страну. Жалко, что сейчас они этого лишены», — добавила Елена Сальникова.

Она подчеркнула, что о прекращении участия в международных олимпиадах речи не идет. Интеллектуальные соревнования приносят детям радость, когда они понимают, на каком уровне они находятся по отношению к мировому. Случаев, когда подмосковных школьников засуживали, не было.

Школьники из лицеев Долгопрудного на этой неделе вернулись с международной олимпиады юниоров по естественным наукам с золотой и серебряной медалями. Соревнования проходили в Колумбии. Лицеисты прошли три тура по физике, химии и биологии, в которых продемонстрировали качество знаний подмосковных лицеев.