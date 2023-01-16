Подмосковье 16 января 2023, 10:06 Школьникам из Подмосковья расскажут о профессии метеоролога на «Уроке цифры»

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Очередные «Уроки цифры» пройдут в школах Подмосковья с 16 января по 5 февраля. На них подросткам расскажут об IT-профессиях в метеорологии. Об этом сообщила глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.

«На занятии ребята узнают, из чего состоит процесс создания прогноза погоды и как искусственный интеллект делает его точнее», — отметила она.

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Ученики узнают о работе приборов и техники, которые используют синоптики, и пройдут все этапы формирования прогноза погоды — от сбора до корректировки данных.

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Пройти урок можно онлайн на официальном сайте проекта. Для этого нужно посмотреть видеолекцию и выполнить задания. После этого участники получат сертификаты.

«Уроки цифры» проводят в школах региона в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».