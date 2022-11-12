Подмосковье 12 ноября 2022, 20:05 Школьникам из Луховиц рассказали о пользе светоотражающих элементов на одежде

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Для школьников из Луховиц провели урок, посвященный безопасности на дороге. Командир ДПС рассказал учащимся начальных классов, зачем нужны фликеры.

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По статистике, каждое третье дорожно-транспортное происшествие в Московской области — это наезд на пешехода. Световой день короткий, одежда темная — и пешеход часто незаметен на дороге.

«Мы пропагандируем — говорим людям в Московской области, гостям Московской области о необходимости ношения световозвращающих элементов, которые намного снижают риск попадания в дорожную аварию», — рассказал командир 6-го батальона ДПС Алексей Егоров.

Без фликера водитель заметит пешехода на расстоянии всего 25 метров, а при наличии светоотражающего элемента — за 150. Вариантов, как стать заметнее на дороге, много. Можно прикрепить специальный значок на рюкзак или надеть на руку яркий браслет.

В завершение урока все ребята получили в подарок от госавтоинспекторов и главы городского округа Луховицы Сергея Тимохина светоотражающие элементы. А еще смогли посидеть в настоящей патрульной машине.