Подмосковье 25 августа 2023, 23:30 Школьникам и родителям Подмосковья напомнили основные правила безопасности Фото: unsplash.com

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Главное управление региональной безопасности Московской области вместе с УМВД России по Красногорску напомнили школьникам и их родителям важные правила безопасности. Родителям нужно ограничить походы несовершеннолетних в общественные места вечером и ночью.

Также детям нужно напомнить о пагубном влиянии алкоголя, курения и запрещенных веществ, об уголовной и административной ответственности за преступления и проделки, о личной безопасности в школе, на улице и дома и другие правила.

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Детям порекомендовали предупреждать родных о нахождении вне дома, не открывать дверь незнакомым, не разговаривать с ними на улице, не перебегать дорогу в неположенных местах или на красный свет и другие правила.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 1 сентября в Подмосковье откроются 30 новых школ, самые крупные — в Одинцове, Ленинском округе, Истре и Коломне. Также двери распахнут 25 детских садов.

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