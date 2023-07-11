11 июля 2023, 09:00
Школьник спас утопающего человека на озере Голубое в Орехово-Зуеве
Ученик школы № 12 Орехово-Зуева Александр Самарин спас утопающего человека на озере Голубое. Инцидент произошел в пятницу 7 июля.
Во время отдыха с друзьями молодой человек услышал из воды крик о помощи. Не раздумывая, школьник применил навыки плавания и помог мужчине выбраться. Приятели Александра вытащили пострадавшего на берег.
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«Два варианта: либо судорога началась, либо человек дно потерял, запаниковал и начал тонуть. Сознание не терял», — отметил юноша в беседе с «360».
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