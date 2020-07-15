Школьник спас тонущего подростка в Подмосковье

В ту ночь Ване не спалось и он решил отправиться на давно запланированную велопрогулку, чтобы пофотографировать рассвет. Спустя время к нему присо­единился его друг Георгий, вместе они отправились кататься вокруг Кратовского озера.

Источник фото: mosregtoday.ru

«Была примерно половина пятого утра. Мы проезжали уже второй круг, когда заметили двоих нетрезвых парней, которые полезли купаться. Так как ситуация была опасная, мы решили притормозить и посмотреть, что будет. Чутье не подвело: один выплыл, а другой — нет. Я сказал Гере: «Он сейчас утонет», — вспоминает Ваня.

Когда ребята спустились к берегу, стало понятно, что ситуация критическая. Иван быстро разделся и полез в воду. Друг Вани с берега подсказывал ему, в каком направлении плыть. Сначала Ваня нырнул в месте, где изначально видели тонувшего, после непродолжительных поисков парня все же удалось найти и вытащить на берег.

«Я схватил его за волосы. Пока я не доставал до дна, тащил его над водой за собой. Как только дно почувствовал, его над головой поднял, а сам ушел под воду», — делится Иван.

На берегу Иван начал откачивать подростка. Юноше пригодились навыки, которые он получил во время обучения в военном кружке.

Ребята узнали в спасенном подростке своего знакомого, ему 15 лет. Из-за довольно сильного опьянения парень даже не успел понять, что с ним произошло. Иван с другом подождали, пока ребята собрались и пошли домой, после чего и сами отправились по домам.