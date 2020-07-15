Школьник спас тонущего подростка в Подмосковье
В ту ночь Ване не спалось и он решил отправиться на давно запланированную велопрогулку, чтобы пофотографировать рассвет. Спустя время к нему присоединился его друг Георгий, вместе они отправились кататься вокруг Кратовского озера.
«Была примерно половина пятого утра. Мы проезжали уже второй круг, когда заметили двоих нетрезвых парней, которые полезли купаться. Так как ситуация была опасная, мы решили притормозить и посмотреть, что будет. Чутье не подвело: один выплыл, а другой — нет. Я сказал Гере: «Он сейчас утонет», — вспоминает Ваня.
Когда ребята спустились к берегу, стало понятно, что ситуация критическая. Иван быстро разделся и полез в воду. Друг Вани с берега подсказывал ему, в каком направлении плыть. Сначала Ваня нырнул в месте, где изначально видели тонувшего, после непродолжительных поисков парня все же удалось найти и вытащить на берег.
«Я схватил его за волосы. Пока я не доставал до дна, тащил его над водой за собой. Как только дно почувствовал, его над головой поднял, а сам ушел под воду», — делится Иван.
На берегу Иван начал откачивать подростка. Юноше пригодились навыки, которые он получил во время обучения в военном кружке.
Ребята узнали в спасенном подростке своего знакомого, ему 15 лет. Из-за довольно сильного опьянения парень даже не успел понять, что с ним произошло. Иван с другом подождали, пока ребята собрались и пошли домой, после чего и сами отправились по домам.