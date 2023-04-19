Подмосковье 19 апреля 2023, 15:01 Школьник помог предотвратить пожар вблизи деревни Степково Комитет лесного хозяйства МО

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Спасатели наградили 10-летнего школьника за помощь в предотвращении пожара у деревни Степково под Сергиевым Посадом. Парень увидел на пустыре горящую траву и сразу сообщил об этом в Единую диспетчерскую службу.

Благодаря своевременному сигналу школьника пожарная машина прибыла на место за считаные минуты. Лесничий Евгений Живаев рассказал, что огонь уже успел набрать силу и угрожал соседней деревне Степково. Пламя могло добраться и до леса. Совместными усилиями пожар ликвидировали до того, как он успел причинить вред людям и природе.

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«Чаще всего ровесники Алексея не задумываются о последствиях, бывает, что ради развлечения и сами поджигают сухую траву. Парень же не поддался панике и четко следовал правилам поведения при пожаре», — рассказал старший участковый лесничий Сергиево-Посадского филиала «Мособллес» Евгений Живаев.

В награду за смелость и своевременность подростка наградили книгой «Обучение как приключение».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление об открытии пожароопасного сезона в лесах региона. Особый природоохранный режим будет действовать с 10 апреля до 15 ноября.