Подмосковье 09 февраля 2023, 19:17 Школьник из Волоколамска стал призером всероссийской интеллектуальной олимпиады

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Призером открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады стал школьник из Волоколамска Максим Кондауров. Финал мероприятия прошел в Нижнем Новгороде.

Мальчик учится в третьем классе гимназии № 1. Ребенок занял второе место в личном зачете блока «Соответствия» и стал дипломантом третьей степени в личном зачете по сумме всех соревнований.

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Сначала Максим прошел отборочный тур на школьном уровне, затем на муниципальном.

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«И Максим на муниципальном туре набрал очень высокие баллы, поэтому его отправили на контрольное тестирование в Москву, которое он успешно прошел», — сообщила учитель третьего «В» класса гимназии Жанна Тимофеева.

Участникам финала приходилось запоминать картинки и стихотворения, записывать последние орфографически и пунктуационно правильно, а также решать примеры.

«Мы очень рады таким высоким достижениям нашего ученика. Здорово, что Министерство образования и науки Российской Федерации дает возможность проявить себя ученикам младших классов, поработать в команде» — пояснила замдиректора гимназии Наталья Николаева.

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