Подмосковье 21 марта 2024, 20:20 Школьник из Ступина стал лауреатом джазового конкурса Игоря Бутмана Источник фото: Андрей Семибратов

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Школьник из Ступина Александр Ульянычев стал лауреатом конкурса «Детский триумф джаза». На музыкальном турнире Игоря Бутмана ежегодно выступают лучшие исполнители мира.

Александр Ульянычев получил третью степень на конкурсе, он представил на суд жюри два произведения. Юноша играл основную партию, а аккомпанировали ему джазовые иллюстраторы: ударные и бас-гитара.

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Школьник занимается джазовым фортепиано в детской школе искусств под руководством педагога Натальи Сулиной, воспитанники которой регулярно становятся лауреатами престижных музыкальных конкурсов.

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