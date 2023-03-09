Подмосковье 09 марта 2023, 17:43 Школьник из Солнечногорска победил на всероссийском конкурсе чтецов Unsplash

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Житель Солнечногорска стал победителем всероссийского конкурса чтецов «Поэзия Серебряного века». Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

Лев Куртинов из Лицея № 1 имени Александра Блока в Солнечногорске принял участие в конкурсе чтецов «Поэзия Серебряного Века» и выиграл его. Парень учится в 8 «А» классе и представил на суд жюри стихотворение Блока «Когда вы стоите на моем пути».

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«Конкурс проводится с целью приобщения школьников к высокоидейному и художественному материалу литературы, приобщения ребят к культурным ценностям. Поздравляем с победой!», — отметили в Министерстве образования Московской области.

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