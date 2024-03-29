Подмосковье 29 марта 2024, 18:01 Школьник из Солнечногорска победил на областном этапе всероссийской олимпиады по физкультуре

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Учащийся школы № 4 в Солнечногорске Илья Березиков победил на областном этапе всероссийской олимпиады по физкультуре. Молодого человека подготовил учитель физкультуры Вячеслав Петраков.

«Поздравляю Илью и его преподавателя с заслуженной победой! В этом году участие в олимпиадах приняли 163 ученика солнечногорских школ, причем 12 ребят стали победителями, а 45 — призерами», — отметил глава округа Константин Михальков.

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Теперь победители регионального этапа будут представлять Московскую область на всероссийском этапе.

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