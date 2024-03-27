Подмосковье 27 марта 2024, 16:49 Школьник из Шатуры Никита Буданов вышел в финал всероссийского чемпионата по программированию Пресс-служба администрации г. о. Шатура

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Десятиклассник из Шатуры Никита Буданов прошел в финал всероссийского чемпионата по программированию. Молодой человек учится в школе № 4, сейчас он готовится к поездке во Владивосток.

Никита с детства увлекается цифровыми технологиями. Школьник умеет создавать сайты, мобильные приложения и компьютерные игры. Специально для участия в соревнованиях он разработал видеоигру в 2D-формате в жанре Roguelike.

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Финал чемпионата пройдет во Всероссийском детском центре «Океан». Там организуют тематическую смену для талантливых ребят, увлекающихся программированием.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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