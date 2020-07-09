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    09 июля 2020, 22:44

    Школьник из Серпухова придумал, как использовать ненужный полиэтилен

    Алена Собкалова, Екатерина Бутовская, Ксения Жеребцова

    Уроки химии для Александра Кузнецова даром не прошли. Десятиклассник из Серпуховской школы №18 придумал, как использовать отжившие свое пакеты и бутылки. Проект Александра уже получил несколько первых мест на разных форумах и конкурсах. А научный руководитель и учительница Саши и вовсе использует изобретение ученика у себя на даче.
    Школьник из Серпухова придумал, как использовать ненужный полиэтилен

    Использованный полиэтилен Александр превращает в тротуарную плитку. В ход идет все — бутылки, стаканчики, использованные пакеты. На выходе получается полезная в применении вещь.

    Старшеклассник решил, чтобы решить экологическую проблему с мусором, нужно начать с себя.

    «У нас в стране есть экологическая проблема, связанная с полиэтиленом. Его очень много, а это очень хорошая альтернатива его применению», — отметил Александр Кузнецов ученик 10-го класса Серпуховской школы № 18.

    Самодельная тротуарная плитка Александра уже с успехом используется в быту.

    Подробности — в сюжете канала «360».