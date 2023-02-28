28 февраля 2023, 11:25
Школьник из Серебряных Прудов накопил на бинокль и отправил его в зону СВО
Николай Калашников из подмосковного села Крутого попросил родителей не покупать ему подарков на Новый год, так как парень копил деньги на бинокль. Собрав нужную сумму, пятиклассник приобрел заветную оптику и отправил ее в зону проведения СВО.
Мощный полевой бинокль Николай пожертвовал для мобилизованных из Серебряных Прудов. Парень посчитал, что им оптика нужнее.
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«Я хочу, чтобы поскорее все солдаты вернулись домой», — сказал школьник.
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Свой подарок вместе с трогательным письмом мальчик передал членам местного отделения «Боевого братства» в кабинете главы округа Олега Павлихина. Волонтеры отправят бинокль вместе с очередной партией гумпомощи.
Николай Калашников рассказал, что в будущем планирует идти служить в армию, хочет стать десантником. Рукопожатия офицеров вдохновили школьника, и он уже принялся копить на новый гаджет для передовой.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей бойцов СВО. Он отметил, что они продолжат получать необходимую помощь.
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