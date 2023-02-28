Подмосковье 28 февраля 2023, 11:25 Школьник из Серебряных Прудов накопил на бинокль и отправил его в зону СВО

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Николай Калашников из подмосковного села Крутого попросил родителей не покупать ему подарков на Новый год, так как парень копил деньги на бинокль. Собрав нужную сумму, пятиклассник приобрел заветную оптику и отправил ее в зону проведения СВО.

Мощный полевой бинокль Николай пожертвовал для мобилизованных из Серебряных Прудов. Парень посчитал, что им оптика нужнее.

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«Я хочу, чтобы поскорее все солдаты вернулись домой», — сказал школьник.

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Свой подарок вместе с трогательным письмом мальчик передал членам местного отделения «Боевого братства» в кабинете главы округа Олега Павлихина. Волонтеры отправят бинокль вместе с очередной партией гумпомощи.

Николай Калашников рассказал, что в будущем планирует идти служить в армию, хочет стать десантником. Рукопожатия офицеров вдохновили школьника, и он уже принялся копить на новый гаджет для передовой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей бойцов СВО. Он отметил, что они продолжат получать необходимую помощь.

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