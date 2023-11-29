Подмосковье 29 ноября 2023, 13:19 Школьник из Реутова с проектом по сортировке мусора стал лауреатом международной премии Родион Муцольгов из Реутова выиграл премию «Экология – дело каждого» / Родион Муцольгов

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Школьник из Реутова Родион Муцольгов занял второе место на международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Он выступил с проектом по обучению ворон раздельному сбору мусора.

Нам ним подросток работает четыре года. Он постоянно его совершенствует.

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«Речь идет об удаленном доступе, чтобы контролировать процесс обучения удаленно, и идентификации видов птиц. Серьезно были доработаны нейронные сети для идентификации вида врановых и определения предмета, что нам принесла птица», — рассказал Муцольгов.

Работа с воронами проходит в несколько этапов. Сначала птица запоминает место с лакомством, потом ее тренируют работать с мусором. Ворон научили отделять деликатесы от окурков.

«Вороны не только поддаются дрессировке, вороны способны обучаться. Они не выполняют какие-то действия исключительно за лакомства, не осознавая смысла, они способные понимать причинно-следственные связи и осознают логику своих действий», — добавил Родион.

Вороны получают за свою работу арахис. В планах школьникам развивать свой проект. Для этого требуется поддержка со стороны вузов и исследовательских центров.

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