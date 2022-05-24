Зимовка у океана. Школьник из Реутова отследил по GРS маршрут перелета уток в Индию

Школьнику из Реутова удалось узнать маршрут перелета уток по GPS-трекеру, закрепленному на лапе огаря. Выяснилось, что птицы отправлялись зимовать на побережье Индийского океана.

Источник фото: Алексей Оводов

За утками жители Реутова обычно наблюдают на Фабричном пруду. Зимой птицы традиционно улетали, чтобы переждать холода, и юному биологу удалось узнать их маршрут.

Прошлой осенью ученик одной из школ провел эксперимент, использовав GPS-трекер, закрепленный на лапе огаря.

Источник фото: Алексей Оводов

Его школьный наставник рассказал, что мальчик внимательно следил за маршрутом. В обе стороны утки пролетели более 8,7 тысячи километров.

Эксперимент показал, что зимовать птицы предпочитают на берегу Индийского океана. Чтобы преодолеть путь, им нужно около двух недель.

Источник фото: Алексей Оводов

Но весной пернатых тянет обратно — из штата Тамилнад на юге Индии они возвращаются в Реутов.