Зимовка у океана. Школьник из Реутова отследил по GРS маршрут перелета уток в Индию
Подмосковный школьник отследил маршрут перелета уток в Индию
Школьнику из Реутова удалось узнать маршрут перелета уток по GPS-трекеру, закрепленному на лапе огаря. Выяснилось, что птицы отправлялись зимовать на побережье Индийского океана.
За утками жители Реутова обычно наблюдают на Фабричном пруду. Зимой птицы традиционно улетали, чтобы переждать холода, и юному биологу удалось узнать их маршрут.
Прошлой осенью ученик одной из школ провел эксперимент, использовав GPS-трекер, закрепленный на лапе огаря.
Его школьный наставник рассказал, что мальчик внимательно следил за маршрутом. В обе стороны утки пролетели более 8,7 тысячи километров.
Эксперимент показал, что зимовать птицы предпочитают на берегу Индийского океана. Чтобы преодолеть путь, им нужно около двух недель.
Но весной пернатых тянет обратно — из штата Тамилнад на юге Индии они возвращаются в Реутов.