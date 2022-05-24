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    24 мая 2022, 15:15

    Зимовка у океана. Школьник из Реутова отследил по GРS маршрут перелета уток в Индию

    Подмосковный школьник отследил маршрут перелета уток в Индию

    Анастасия Аброськина

    Школьнику из Реутова удалось узнать маршрут перелета уток по GPS-трекеру, закрепленному на лапе огаря. Выяснилось, что птицы отправлялись зимовать на побережье Индийского океана.

    Зимовка у океана. Школьник из Реутова отследил по GРS маршрут перелета уток в Индию | Изображение 1Источник фото: Алексей Оводов

    За утками жители Реутова обычно наблюдают на Фабричном пруду. Зимой птицы традиционно улетали, чтобы переждать холода, и юному биологу удалось узнать их маршрут.

    Прошлой осенью ученик одной из школ провел эксперимент, использовав GPS-трекер, закрепленный на лапе огаря.

    Зимовка у океана. Школьник из Реутова отследил по GРS маршрут перелета уток в Индию | Изображение 2Источник фото: Алексей Оводов

    Его школьный наставник рассказал, что мальчик внимательно следил за маршрутом. В обе стороны утки пролетели более 8,7 тысячи километров.

    Эксперимент показал, что зимовать птицы предпочитают на берегу Индийского океана. Чтобы преодолеть путь, им нужно около двух недель.

    Зимовка у океана. Школьник из Реутова отследил по GРS маршрут перелета уток в Индию | Изображение 3Источник фото: Алексей Оводов

    Но весной пернатых тянет обратно — из штата Тамилнад на юге Индии они возвращаются в Реутов.