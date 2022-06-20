Школьник из Реутова создал мобильную игру благодаря обучению в «Изобретариуме»

Жителю Реутова Данилу — всего 16, а у него за плечами уже созданная им игра и приложение, которое скачивают на «Плэй маркете». Игру «Бабушка на охоте» установили себе на телефон уже порядка двух тысяч человек. А сам изобретатель уже трудится над куда более важным и масштабным образовательным проектом.

Пару лет назад Данил попал в реутовский «Изобретариум», где буквально влюбился в программирование.

«Давняя у меня была мечта, лет 11 наверно. Я точно помню, шел возле „Подружки“, шел и думал — было бы очень интересно разработать игру, и не мог как-то влиться в это, одному это было очень трудно. И пришел в „Изобретариум“. Начали мне программирование объяснять. Вообще ничего не понимал. И Даниил Павлович сдался и говорит — все, давай мы упростим. Будем вместе изучать „Шарп“ и „Юнити“ и делать какой-нибудь проектик», — вспоминает участник проекта «Изобретариум» Даниил Дыбка.

Так родилась игра «Бабушка на охоте». Сегодня приложение уже есть на «Плэй маркете», в нее играет пара тысяч человек. Простой 2д-платформер стал отправной точкой для начинающего программиста. Как он сказал за кадром — все с этого начинают. Простая и понятная механика и возможность полного погружения в процесс разработки. Но написать игру все-таки мало, важно, чтобы она отличалась от других. Даня сумел придумать уникальный дизайн.

«Локации из России, достопримечательности. Павловский Посад, что-нибудь прикольненькое придумаем, чтобы пользователи не видели угрюмости, серьезности — этого не надо, надо интересно — и придумали», — рассказывает Даниил Дыбка.

В классах «Изобретариума» занимается порядка 1800 человек, но вот так серьезно, со своими проектами — человек 15. Конечно, для Даниила игра — это скорее платформа для обучения, для развития навыков. Сам же он мечтает о крупных образовательных проектах.

«Мы вывели этот энергостенд, полностью синхронизировали его с веб-пространством. В будущем, что мы планируем — полностью отвязаться от этого энергостенда и создавать веб-симуляторы и образовательные курсы. Это все для школ, частных и государственных. Мы решаем большую проблему в потребности в оборудовании. То есть оборудование нужно, а где его взять? А оно дорогое. То есть мы даем такой онлайн-доступ к нему», — рассказал участник проекта «Изобретариум» Даниил Дыбка.

Виртуальный симулятор — это, конечно, не то же самое, что настоящий стенд для проведения исследований и лабораторных работ, но в современных условиях — это реальный выход. На этом интеллектуальном тренажере дети смогут понять, как работают энергосистемы городов.