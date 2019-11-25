Настоящий вундеркинд. Школьник из Реутова готовится к чемпионату мира WorldSkills среди взрослых

Школьнику из Реутова Артему Панферову 16 лет. Но это уже готовый специалист -программист по обработке металла. Артем — победитель чемпионата WorldSkills. Он — оператор станка с числовым программным управлением.

«Когда мы участвуем в WorldSkills, то выполняем сразу несколько профессий: программиста, технолога, который подбирает режим под определенные материалы, оператора, который следит за станком, чтобы ничего не случилось», — рассказал школьник.

Юниор с большой буквы. Школьник из Реутова стал самым успешным участником WorldSkills Russia Московской области Подробнее

Призер межвузовского чемпионата WorldSkills Russia, победитель областных соревнований по программированию обработки металла, сейчас Артем готовится к состязанию, где будут отбираться новые члены российской сборной для участия в чемпионате мира среди взрослых. 16-летний возраст уже позволяет побороться за это звание.

«Артем — мальчик упорный. Он старается. Кроме занятий в школе, он использует техническую документацию, литературу. Он умеет ее читать уже», — рассказал заведующий мастерскими и лабораториями колледжа «Энергия» Роман Никитин.

Скоро Артем отправится в Китай для освоения новых технологических высот. А пока он не покидает мастерскую колледжа «Энергия». На каникулах бывал здесь каждый день с утра и до вечера. Успевает только днем заскочить домой пообедать. Здесь его ждут две сестры и мама с папой.

Артем с девяти лет занимался самбо. Еще он играет в футбол, участвует в олимпиаде по физкультуре и даже подрабатывает судьей на соревнованиях по самбо, за что получает деньги. Кроме того, мальчик получает губернаторскую стипендию. А еще он — рекордсмен по сборке Кубик Рубика: 18,5 секунды.

При таком графике Артем, безусловно, очень устает. Впереди новогодние каникулы, и мы взяли с него обещание, как следует отдохнуть за эти две недели, набраться сил, чтобы в новом году снова стремиться к достижению технических и спортивных высот.