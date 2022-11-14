Подмосковье 14 ноября 2022, 22:59 Школьник из Подольска стал финалистом всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту

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Финалист всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту Павел Щавелев занял четвертое место в основном туре, а затем стал финалистом. Прежде, чем попасть на всероссийскую олимпиаду, Павел прошел множество областных олимпиад по математике и физике.

Финалист всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту Павел Щавелев занял четвертое место в основном туре, а затем стал финалистом. Прежде, чем попасть на всероссийскую олимпиаду, Павел прошел множество областных олимпиад по математике и физике.

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Ученик восьмого класса из Подольска Павел Щавелев способен решать глобальные вопросы через математические проекции. Над одной задачей, Павел бился целую неделю, как он сам говорит, даже не спал ночами.

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Главными мотиваторами Павла стали родители. Они с самого раннего детства прививали сыну любовь к знаниям.

«Мы заметили у него около пяти лет способности к математике. Мы занимались сами дома, развивали мелкую моторику. Наверное, все знают, как это важно для работы головного мозга. Много собирали лего, лепили из пластилина, собирали пазлы», — рассказала мама Павла Ирина Мирошниченко.

В пять лет Паша пошел на кружок робототехники и именно с этого увлечения началась его история побед.

С каждым годом круг интересов Павла расширялся, случались новые победы. Только за прошлый год у него их четыре: подмосковная олимпиада по математике, областная олимпиада по физике «Максвелл», областная олимпиады по информатике и международная олимпиада по математике «Формула единства».

Помимо участия в интеллектуальных состязаниях, Павел самостоятельно выучил язык программирования Unity Plus C Sharp, с помощью которого создает свои игры и выкладывает их на плей-маркете. Кубран — одна из таких игр.

«Я эту игру создавал для своих друзей, делал ее где-то три месяца. Смысл данной игры очень простой. Цель: не сталкиваться с препятствиями. Вроде, кажется, что сначала игра очень простая, но на самом деле, пройти последний уровень практически невозможно», — рассказал Паша Щавелев.

В школе все поддерживают Павла и помогают с реализацией новых проектов.

«Мы стараемся создать максимальные комфортные условия для таких талантливых и одаренных детей, как Павел. У нас есть для этого все технические средства, прекрасные лаборатории для занятий физикой, химией, огромная IT — зона. Так что мы всегда рады помочь детям раскрыться, увидеть их потенциал и помочь им в достижении успехов», — рассказала директор СОШ № 36 Наталья Павлюк.

После оглашения результатов финала олимпиады по искусственному интеллекту, Павел будет участвовать во всероссийской олимпиаде по информатике за 9-11 классы. Школьный этап уже пройден, в нем Павел набрал наивысший балл.