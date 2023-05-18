Подмосковье 18 мая 2023, 02:30 Школьник из Подмосковья стал вторым на всероссийском конкурсе «Подрост» Комитет лесного хозяйства МО

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Школьник из Шатуры Арсений Жильцов занял второе место на всероссийском конкурсе «Подрост» в номинации «Экология лесных животных». Мальчик занимается в школьном лесничестве «Родничок», сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

В своей работе подросток рассказал о проблеме вспышки популяции непарного шелкопряда в насаждениях Коробовского участкового лесничества в Шатуре.

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«Школьные лесничества Московской области всегда показывают высокие результаты на всероссийских соревнованиях. Это яркий показатель вовлеченности в процесс как самих детей, так и их учителей, кураторов», — рассказал курирующий комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

С Жильцовым соревновались еще 20 детей. Победители конкурса примут участие профильной смене «Лесной подрост» на базе Всероссийского детского центра «Орленок».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что во время летних каникул следует усилить контроль за безопасностью детского отдыха.

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