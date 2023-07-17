17 июля 2023, 15:36
Школьник из Подмосковья стал призером чемпионата России по авиамодельному спорту
Чемпионат по авиамодельному спорту прошел в Нижнем Новгороде. Школьник из Сергиева Посада Евгений Барченков стал победителем ЦФО и бронзовым призером России в классе радиоуправляемых метательных планов.
Как рассказали Минобразования Подмосковья, Евгений Барченков стал чемпионом ЦФО по авиамодельному спорта в классе радиоуправляемых метательных планов и бронзовым призером России в этой же дисциплине. Всего в соревнованиях участвовали 70 человек.
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«Отметим, что Евгений в этом году стал мастером спорта, является лидером среди юношей Московской области в классе радиоуправляемых моделей. Поздравляемс новыми победами!» — добавили в ведомстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио и отметил хорошую работу образовательного учреждения из Долгопрудного.
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