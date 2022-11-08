Школьник из Подмосковья создал розетку, которая включается через Telegram | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 21:19 Школьник из Подмосковья создал розетку, которая включается через Telegram

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Школьник из Ликино-Дулева изобрел умный удлинитель для электроприборов, который работает дистанционно. Его можно включать и выключать с помощью чат-бота в Telegram.

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К идее создать изобретение десятилетнего школьника подтолкнули наблюдения за его собственной мамой.

«Мама у меня всегда забывает выключить утюг. Возвращается домой, чтобы его отключить. И от этого родилась идея сделать умную розетку. При ее помощи мама может просто в Telegram зайти и выключить утюг», — говорит Тимур Коблов.

Десятилетний Тимур Коблов является воспитанником Ликино-Дулевского отделения робототехники в центре детско-юношеского технического творчества.

«Мы проходим — начинаем с радиоэлектроники, с элементарной пайки деталей, проводов, изучения законов физики, потом постепенно переходим к программированию, к сборке и уже самостоятельно изготавливаем разные объекты роботизированные», — рассказал педагог допобразования ЦДТТ Денис Демченков.

Обучать робототехнике в центре детско-юношеского технического творчества начинают с азов. В команду принимают с шести лет.