Школьник из Подмосковья разработал приложение для меломанов. Оно подскажет новые песни

Даниил Давыдов из Видного сделал подарок меломанам — ученик 10-го класса разработал приложение, которое информирует пользователя, если его любимый исполнитель выпустил новый трек. Новинка доступна в соцсети «Вконтакте».

«Пользователи, которым нравится музыка, они любят слушать музыку, могут подписаться на артиста. И после этого бот будет присылать уведомление, когда у него будет новый трек», — рассказывает ученик 10 «Б» Видновской гимназии Даниил Давыдов.

Источник фото: телеканал «360»

Сервис уже работает и доступен каждому пользователю соцсети. Даниил давно увлекается IT, особенно приложениями. Изучал не только в школе, но и дома. В итоге подал заявку во «Вконтакте», его разработку протестировали и запустили.

Источник фото: телеканал «360»

«Это очень удобно, потому что тебе приходит уведомление, когда твой любимый исполнитель выпускает новый трек. Ты, наверное, самый первый можешь узнать об этом», — делится сверстница Даниила.

Источник фото: телеканал «360»

Так что знакомую Данила его разработка вдохновила. Девушка тоже мечтает работать в IT-сфере, только специализироваться на веб-дизайне. Кстати, все IT-таланты района собираются в Видновской гимназии. На занятия в сфере компьютерных технологий сюда приглашают и детей из других школ. Благодаря постройке дополнительного крыла здания по губернаторской программе места и техники хватает всем. Есть у школы и своя студия веб-дизайна.

Источник фото: телеканал «360»

«Все классы снабжены компьютерами, учителя имеют новые компьютеры. Также лингафонные кабинеты у нас очень хорошие, биологический кабинет, кабинет химии. Все они оснащены на самом современном уровне», — отметила учитель информатики МАОУ «Видновская гимназия» Нина Пронина.

Внеклассные занятия для самых увлеченных выходят даже за пределы страны. Гимназия сотрудничает с коллегами из Казахстана и Болгарии. Так что дети по видеосвязи разрабатывают совместные международные проекты. Даниил тоже делится опытом — и, возможно, скоро у соцсетей для нас появится еще больше возможностей.

Смотрите подробности — в сюжете «360».