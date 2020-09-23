Школьник из Подмосковья разработал бюджетный манипулятор для искусственной руки

Одиннадцатиклассник Даня Никитин разработал манипулятор для управления протезом руки. Это устройство поможет людям, у которых нет конечности — благодаря низкой стоимости, его смогут использовать многие.

Отец юного изобретателя отметил, что у мальчика с детства проблемы со слухом — но это совершенно не мешает ему жить. Даня увлекся программами по проектированию около трех лет назад — как только родители подарили 3D-принтер.

«Кисть руки для манипулятора я тоже сделал в этой программе и напечатал на 3D-принтере», — рассказал одиннадцатиклассник.

Даня работал над протезом около года — за это время он не раз посетил протезно-ортопедическое предприятие. Технопарк «Изобретариум» в Реутове сотрудничает с местным заводом, и педагог Данила Посевин водил своих учеников в цех, где делают протезы.

Манипулятор подойдет для людей, у которых нет одной руки. Он крепится на здоровую руку и дублирует траекторию ее движения. Это позволяет управлять искусственной кистью, с помощью чего человек сумеет выполнять самые простые действия — взять вилку или ложку, захватить с собой на прогулку сумку. В основе кисти — сервоприводы и гироскопы. Первые выполняют роль мотора, а вторые — работают как компас, но отслеживают не север и юг, а градус наклона.

На основе манипулятора можно сделать не только протез, но и робота, который поможет военным — например, при разминировании или выполнении других сложных задач.

При этом самое главное достоинство изобретения заключается в его бюджетности. Существует два вида протезов: косметический и бионический, функциональный. Людям с инвалидностью протезы должны выдавать бесплатно, однако процедура их получения довольно сложная. Эти трудности нужны для борьбы с черным рынком — ведь есть и те, кто получает искусственную конечность лишь для того, чтобы продать ее в Сети.

Иногда человек и рад был бы без лишней волокиты купить протез сам, но цена не позволяет — функциональные протезы стоят сотни тысяч рублей. При этом себестоимость изобретенного Даней манипулятора составляет всего четыре тысячи рублей.

Даня отметил, что стал работать над этим устройством не случайно — людей, у которых нет руки, он понимает «как себя».

«Без слухового аппарата мне тяжело жить, я ничего не слышу. Я также понимаю, когда у людей руки нет, они не могут брать вещи двумя руками. Надо всегда поддерживать друг друга», - подчеркнул школьник.