Подмосковье 10 июля 2023, 14:05 Школьник из Подмосковья победил на всероссийской олимпиаде по разработке компьютерных игр Пресс-служба Министерства образования МО

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Кадет Радумльского лицея-интерната в Солнечногорске Артем Шевченко победил на всероссийской олимпиаде «Фоксфорд» по разработке игр на Python. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

«Шевченко Артем разработал игру „Run from poverty“ и стал победителем заочного и очного конкурсов разработчиков среди нескольких сотен программистов. В качестве награды Артему вручили не только престижную грамоту разработчика, но и новую модель iPhone», — уточнили в пресс-службе.

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В Радумльском лицее с 8-го класса углубленно изучают программирование на Python. Ребята также осваивают программирование и информационные технологии.

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