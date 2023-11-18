Подмосковье 18 ноября 2023, 17:39 Школьник из Подмосковья победил на Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту РО Знание

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Старшеклассник из лицея в Балашихе Илья Гринюк стал абсолютным победителем Всероссийском олимпиады по искусственному интеллекту. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Награждение состоялось на выставке-форуме «Россия». Финал прошел в Университете Иннополис в Татарстане. В последних испытаниях участвовали 50 старшеклассников со всей России.

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Школьник увлекается программированием давно. Летом Гринюк стал участником конкурса «Большие вызовы». Вместе с командой он разрабатывал голосового помощника. После школы 11-классник планирует поступать в Высшую школу экономики.

За два дня финалисты решали задачи и встречались с экспертами в сфере искусственного интеллекта. Всего в олимпиаде участвовали более 15 тысяч человек.

Помимо Гринюка за звание победителя сразились в финале еще четыре школьника из Подмосковья. Это Кирилл Цимбалюк из Ивантеевки, Павел Щавелев из Подольска, Максим Плотников из Дубны и Юрий Соколов из Жуковского.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в Подмосковье.

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