Школьник из Орехово-Зуева создал умный дом для питомцев

12-летний житель Подмосковья Илья Кочегаров сконструировал робота-поилку, автоматическую кормушку и «умный» теремок с видеонаблюдением для своих домашних животных. Мальчик дважды стал победителем всероссийского конкурса «Снимай науку!». Корреспондент «360» приехала в гости к школьнику в Орехово-Зуево.

Источник фото: телеканал «360»

Автоматическую кормушку для своих домашних животных Илья сконструировал в 10 лет. На это у него ушло около 2-х месяцев. Как и на создание робота-поилки для пушистых обитателей дома. Он учел все особенности — порция соответствует возрасту, весу и потребностям питомцев. Теперь собака Леди и кошка Мурка питаются и пьют по расписанию.

Источник фото: телеканал «360»

Занялся созданием своих изобретений Илья из-за мысли о том, что несмотря на занятость хозяев, питомцы должны соблюдать режим.

Источник фото: телеканал «360»

Родители Ильи решили не скрывать роботов от общественности и отправили видео на всероссийский конкурс «Снимай науку!», который проводит телеканал «Наука». Так школьник стал победителем конкурса в номинации «Дети».

Источник фото: телеканал «360»

На этом Илья не остановился и решил создать для животных умный дом — с видеонаблюдением и автоматическим вентилятором.

Источник фото: телеканал «360»

Многие знания Илья почерпнул в Центре детского технического творчества, где он бесплатно обучается уже 4-й год по трем направлениям: робототехника, 3D-моделирование и лазерные технологии.

«Умный теремок» в этом году тоже решили отправить на конкурс. Мама Ильи призналась, что второй раз подряд они даже не рассчитывали выиграть. Тем не менее, изобретатель из Орехово-Зуева вновь одержал победу. На призовые деньги он приобрел 3D-принтер, с помощью которого в дальнейшем будет создавать еще больше изобретений и удобств для своих питомцев.