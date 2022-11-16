Подмосковье 16 ноября 2022, 10:38 Школьник из Орехово-Зуева создал импортозамещающий робот-погрузчик

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Старшеклассник из Орехово-Зуева Дмитрий Туров создал робота-погрузчика при помощи 3D-принтера. Он может перемещать предметы и считывать штрихкоды.

Для создания робота школьник использовал 3D-принтер. При помощи специальной программы он разработал и напечатал необходимые детали. Готовое устройство парень назвал Игнатом.

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Разработка Димы может быть полезной для импортозамещения, ведь в работе он использовал только отечественные составляющие.

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Говорить об искусственном интеллекте для робота пока рано, но юный изобретатель заинтересован и в этой теме. Так, он поделился мнением о недавнем случае, когда американский инженер Блейк Леймони тестировал нейросеть и заявил, что она обрела сознание.

«Это можно просто назвать нейросетью, которая очень умело копирует поведение человека. Это как собирательный образ, но это неживое пока что», — поделился школьник.

На вопрос о том, что будет, когда люди будут жить рядом с роботами, Дима ответил, что это станет следующей стадией развития человечества.

«Возможно, это будет следующая стадия развития человечества, когда человек все-таки загрузит свое сознание в компьютер и это сознание будет иметь большую вычислительную мощь и такую же большую способность к обучаемости», — сказал старшеклассник.

Изобретатель считает, что человечество заскучает, если изведает все уголки Вселенной, поэтому важно бесконечно что-то делать и развиваться.